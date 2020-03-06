Контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Волошин сегодня был в Раде и даже выступал

Депутат Волошин, который контактировал с заболевшим коронавирусом французским депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, сегодня был в Верховной Раде и даже выступал. Об этом говорится в прямой трансляции заседания Верховной Раде.

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Как сообщали Українські Новини, на днях одного из депутатов Франции Жана-Люка-Рейтцера госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки.

Также сообщалось о том, что во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом.