Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа

Пока государственные топ-чиновники продолжают получать миллионные зарплаты, Кабинет Министров ограничил размер заработной платы руководителей компаний государственного сектора экономики до 1,250 млн гривен в месяц, что является выше, чем зарплата президента США - 33 тысячи долларов или 822 тысячи гривен.

Соответствующее постановление № 141 от 5 февраля опубликовано на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин установил, что месячный размер зарплаты руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1 250 тыс. гривен.

Согласно данным свободной энциклопедии Википедия Трамп и Обама получали по $400 тыс в год на посту Президента США. Так, зарплата Дональда Трампа является фиксированной и составляет 400 тыс. долларов в год или 33,3 тысячи долларов.

Отметим, украинские руководители госкомпаний, в отличие от Трампа, могут иметь надбавки, премии и отпускные, поэтому уровень их зарплат может меняться в зависимости от месяца.

Кроме того, внесены изменения в порядок определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству.

Они заключаются в том, что члену набсовета выплачивается дополнительное вознаграждение за выполнение им функций председателя набсовета в размере 20% его годового вознаграждения, указанного в договоре.

Также Кабмин привязал максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения оплаты услуг члена набсовета к чистому годовому доходу от реализации продукции.

Таким образом, если доход общества составляет до 1 млрд гривен в год, то член набсовета этого общества не может получить вознаграждение, превышающее 5 среднемесячных зарплат в отрасли за квартал, при доходе 1-3 млрд гривен/год - не более 10 зарплат, при доходе 3-10 млрд гривен/год - не более 15 зарплат, 10-20 млрд гривен/год - не более 18 зарплат, от 20 млрд гривен - до 22 зарплат.

Тем временем, руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа.

И Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский одобрил намерение Кабмина привязать зарплату министров к средней зарплате в стране.

Как сообщало агентство, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нефтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решений Стокгольмского арбитража средства.