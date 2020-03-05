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05 марта 2020, четверг, 19:51 127
Судебная власть 2020-03-05T19:57:45+02:00
Українські Новини
Рада выразила недоверие Рябошапке

Рада выразила недоверие Рябошапке

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Отставка, Руслан Рябошапка, отставка генпрокурора
Руслан Рябошапка. Скриншот трансляции
Руслан Рябошапка. Скриншот трансляции "Прямый"

Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, который сбежал с заседания Рады.

За проект постановления №3154 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.

Также, согласно Конституции, Президент назначает генпрокурора по согласию Рады.

29 августа 2019 года Рада одобрила назначение Рябошапки генпрокурором.

До назначения он занимал должность заместителя главы Офиса Президента.

Был заместителем министра юстиции, с марта 2016 года - членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) .

В июне 2017 года ушел с должности члена НАПК.

На выборах Президента Украины 2019 года был советником Владимира Зеленского.

Инициаторами проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору указаны, в частности депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Федор Вениславский, Ирина Верещук, Игорь Фрис, Ольга Совгиря, Александр Скичко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Вячеслав Медяник и депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин, Илья Кива, Григорий Мамка, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Ренат Кузьмин, Василий Нимченко.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Рябошапка оценивал свои шансы остаться генпрокурором как 50/50.

Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

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