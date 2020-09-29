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29 сентября 2020, вторник, 07:00 98 Новости дня
Политика 2020-09-29T07:00:01+03:00
Українські Новини
Начальнику в Укрзализныце 47 тыс. грн зарплаты показалось мало, 29 летняя "майдановка" готовится стать губерна

Начальнику в Укрзализныце 47 тыс. грн зарплаты показалось мало, 29 летняя "майдановка" готовится стать губернатором, в Крыму принудительно выкупают колодцы – нет воды

Денис Иванеско
Крым, Чернигов, Укрзализныця, Андерс Ослунд, Сергей Притула, Владимир Зеленский, погода в Украине, Анна Коваленко, Главное за день, набсовет

Кабмин хочет назначить толком нигде не работавшую 29-летнюю Анну Коваленко Черниговским губернатором. Сразу после окончания театрального в 2013 Коваленко попала на Евромайдан. Потом 23-летняя Анна стала давать советы Минстецю и Минобороны. Побыла антикоррупционеркой, журналисткой. Затем вернулась к учебникам – в Могилянку. После победы Зеленского пару месяцев была замглавы офиса. Еще при Богдане. Потом в народные депутаты, где она с порога пообещала прострелить ноги коллегам Дубинскому и Бужанскому.

Еще была замминистра. И вот теперь Коваленко готовится стать главой облгосадминистрации. Аваков наградил юную Коваленко пистолетом Форт-17.
А вы говорите, социальные лифты не работают)

Ослунд ушел из Набсовета Укрзализныци. Он пожаловался, что 47 тыс. грн зарплаты – это мало. И мол, есть задолженность с апреля. Напоследок назвал Зеленского популистом.
Ослунду сразу ответили свежим мемом: Украина – не банкомат.
Это прямая цитата слов министра иностранных дел ЕС Борреля, которые он сказал Зеленскому.
Правда, вскоре европейские дипломаты испугались своего хамства и убрали злые слова со своего сайта. Но было поздно. Цитата разлетелась и стала народным мемом.

Сегодня начался суд над тещей шоумена Сергея Притулы, которая прошлым летом в Киеве сбила маму с ребенком. Прогуляв несколько заседаний теща пришла в суд и попросила сделать его закрытым.

Потерпевшая мама перенесла уже 8 операций. Сперва семья Притула ей помогала, но уже год как прекратила помощь. Все это время потерпевшей продолжали делать операции.
Она обвиняет кандидата в мэры Киев в использовании ДТП в политических целях. Мол, Притула рассказывает как он помогает пострадавшей, хотя это неправда.
Вот видео-интервью с потерпевшей.
Дело по сути суд рассмотрит 15 октября, за 2 недели до выборов.

В Крыму с водой все хуже и хуже. Раньше воду подавали по графику, но его давно не соблюдают. В некоторых районах воды не было уже 6 дней. А ту, что подают – плохого качества. Она не годится для питья и пищи. "Местные власти" угрожают "принудительно выкупить" колодцы и скважины в частных домохозяйствах. Мол во время дефицита воды, она не может быть в частной собственности.

В среду, четверг и пятницу – затяжные дожди и похолодание. К выходным потеплеет до +21.

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