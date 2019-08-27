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  • Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать
27 августа 2019, вторник, 19:59 429
Политика 2019-08-27T20:08:07+03:00
Українські Новини
Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать

Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать

В новоизбранного народного депутата от "Слуги народа" Анны Коваленко на "UA: Первом" спросили, как она будет сотрудничать с однопартийцами Максимом Бужанским и Александром Дубинским, взгляды которых кардинально отличаются от ее.

Коваленко была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны, в свою очередь Бужанский считает, что "единственный результат Майдана - легализация нацизма".

"Сначала надо преодолеть непреодолимое желание прострелить ногу кому-то из них. Но логика очень простая - мы будем убеждать", - ответила тогда Коваленко.

Позже в интервью пишет Lb.ua новоизбранный депутат отметила, что эта цитата была вырвана из контекста.

"Это вырвано из контекста, я сказала, что мы будем договариваться и находить общие точки прикосновения. Что политика - это искусство договариваться. Не думаю, что у нас есть проблемы с коммуникацией", - сказала она.

В ответ на заявление Коваленко Бужанский написал, что уважает ее мнение, но эти высказывания кажутся ему "немного крыминальными".

"Но отмечу, что меня немного смущает агрессивность коллег, рвущихся что-то там нам простреливать, перевоспитывать и тд", - написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь Дубинский ничего от себя не написал, но сделал репост реакции Бужанского.

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун подала иск в суд против журналиста Александра Дубинского о защите чести и достоинства.

Ранее Дубинский попросил суд запретить выезд за границу Порошенко, Райнину и Кононенко.

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