Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать

В новоизбранного народного депутата от "Слуги народа" Анны Коваленко на "UA: Первом" спросили, как она будет сотрудничать с однопартийцами Максимом Бужанским и Александром Дубинским, взгляды которых кардинально отличаются от ее.\r\nКоваленко была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны, в свою очередь Бужанский считает, что "единственный результат Майдана - легализация нацизма".\r\n"Сначала надо преодолеть непреодолимое желание прострелить ногу кому-то из них. Но логика очень простая - мы будем убеждать", - ответила тогда Коваленко.\r\nПозже в интервью пишет Lb.ua новоизбранный депутат отметила, что эта цитата была вырвана из контекста.\r\n"Это вырвано из контекста, я сказала, что мы будем договариваться и находить общие точки прикосновения. Что политика - это искусство договариваться. Не думаю, что у нас есть проблемы с коммуникацией", - сказала она.\r\nВ ответ на заявление Коваленко Бужанский написал, что уважает ее мнение, но эти высказывания кажутся ему "немного крыминальными".\r\n"Но отмечу, что меня немного смущает агрессивность коллег, рвущихся что-то там нам простреливать, перевоспитывать и тд", - написал он в своем Telegram-канале.\r\n\r\nВ свою очередь Дубинский ничего от себя не написал, но сделал репост реакции Бужанского.\r\nКак сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун подала иск в суд против журналиста Александра Дубинского о защите чести и достоинства.\r\nРанее Дубинский попросил суд запретить выезд за границу Порошенко, Райнину и Кононенко.