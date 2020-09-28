Шведский экономист Ослунд заявил, что уходит из набсовета "Укрзализныци"

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Андерс Ослунд заявил, что подает в отставку.Об этом он написал в своей колонке в издании Kyiv Post, передают Українськi Новини."С июня 2018 года я являюсь независимым членом Наблюдательного совета Укрзализныци, государственной железной дороги. Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку", - сообщил Ослунд.Также Ослунд отметил, что есть ряд причин, по которым он хочет уйти в отставку: чрезмерные юридические риски, невыполнение требований членов набсовета руководством "Укрзализныци", невыплата зарплат с апреля."Основная проблема в том, что Президент и его депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От Президента (единственного Президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только оскорбления и препятствия", - отметил Ослунд.В заключении Ослунд поблагодарил своих коллег из набсовета "Укрзализныци", а также добавил, что не считает себя желанным акционером компании.Как сообщали Українськi Новини, 20 июня 2018 Андерс Ослунд был назначен членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця".Андерс Ослунд является шведским экономистом и дипломатом; также он – специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины.Ранее руководителей "Укрзализныци" разоблачили на коррупционной схеме.