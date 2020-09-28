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28 сентября 2020, понедельник, 16:48 407
Транспорт 2020-09-28T18:00:03+03:00
Українські Новини
Шведский экономист Ослунд заявил, что уходит из набсовета "Укрзализныци"

Шведский экономист Ослунд заявил, что уходит из набсовета "Укрзализныци"

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Набсовет, Андерс Ослунд
Андерс Ослунд. Скрин/Голос Америки
Андерс Ослунд. Скрин/Голос Америки

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Андерс Ослунд заявил, что подает в отставку.

Об этом он написал в своей колонке в издании Kyiv Post, передают Українськi Новини.

"С июня 2018 года я являюсь независимым членом Наблюдательного совета Укрзализныци, государственной железной дороги. Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку", - сообщил Ослунд.

Также Ослунд отметил, что есть ряд причин, по которым он хочет уйти в отставку: чрезмерные юридические риски, невыполнение требований членов набсовета руководством "Укрзализныци", невыплата зарплат с апреля.

"Основная проблема в том, что Президент и его депутаты не верят в хорошее корпоративное управление. Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От Президента (единственного Президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только оскорбления и препятствия", - отметил Ослунд.

В заключении Ослунд поблагодарил своих коллег из набсовета "Укрзализныци", а также добавил, что не считает себя желанным акционером компании.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня 2018 Андерс Ослунд был назначен членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця".

Андерс Ослунд является шведским экономистом и дипломатом; также он – специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины.

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