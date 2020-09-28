Пострадавшая по делу тещи Притулы заявляет, что ей уже год не выплачивают помощь

Анжела Печенизкая, которая пострадала от ДТП с участием тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник, заявляет, что в общей сложности ее родственники перевели ей 195 тыс. гривен, но год уже никто не платит.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.



"Они очень хорошо рассказывают, как они хотят нам помочь, а на самом деле я бы не сказала, что они помогают. Пока в СМИ был шум по поводу этого ДТП, они отправляли деньги на счет. В общей сложности 195 тыс. гривен. Однако, 7 октября 2019 года был последний от них платеж и вот с этого момента больше ни одной гривны на наш счет не поступало. То есть, вот уже год ничем не помогают", - сказала потерпевшая.



Она отметила, что чувствует себя уже лучше, чем после реанимации.



"Сейчас я себя лучше чувствую, чем после реанимации, но это далеко не хорошее состояние и, конечно, сравнивать его с состоянием здорового человека просто не приходится", - отметила Печенизкая.



По ее словам, теща Притулы ни разу с ней после ДТП не встречалась.







Как сообщали Українськi Новини, потерпевшие по делу тещи Притулы Сопельник подали гражданский иск о выплате им 5,6 млн гривен компенсации.



Ранее теща Притулы пришла в суд.



Кроме того, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу. Выборы пройдут 25 октября.

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