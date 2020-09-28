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28 сентября 2020, понедельник, 17:21 482
Общество 2020-09-28T17:44:35+03:00
Українські Новини
Пострадавшая по делу тещи Притулы заявляет, что ей уже год не выплачивают помощь

Пострадавшая по делу тещи Притулы заявляет, что ей уже год не выплачивают помощь

Валерия Драгомирова
Сергей Притула, Лилия Сопельник, теща Притулы, Анжела Печенизкая
Анжела Печенизкая. Скриншот: YouTube/Українські Новини
Анжела Печенизкая. Скриншот: YouTube/Українські Новини

Анжела Печенизкая, которая пострадала от ДТП с участием тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник, заявляет, что в общей сложности ее родственники перевели ей 195 тыс. гривен, но год уже никто не платит.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Они очень хорошо рассказывают, как они хотят нам помочь, а на самом деле я бы не сказала, что они помогают. Пока в СМИ был шум по поводу этого ДТП, они отправляли деньги на счет. В общей сложности 195 тыс. гривен. Однако, 7 октября 2019 года был последний от них платеж и вот с этого момента больше ни одной гривны на наш счет не поступало. То есть, вот уже год ничем не помогают", - сказала потерпевшая.

Она отметила, что чувствует себя уже лучше, чем после реанимации.

"Сейчас я себя лучше чувствую, чем после реанимации, но это далеко не хорошее состояние и, конечно, сравнивать его с состоянием здорового человека просто не приходится", - отметила Печенизкая.

По ее словам, теща Притулы ни разу с ней после ДТП не встречалась.



Как сообщали Українськi Новини, потерпевшие по делу тещи Притулы Сопельник подали гражданский иск о выплате им 5,6 млн гривен компенсации.

Ранее теща Притулы пришла в суд

Кроме того, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу. Выборы пройдут 25 октября.

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