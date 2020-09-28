Шапран заявил Ослунду, что "Украина – не банкомат"

Член совета Национального банка Виталий Шапран ставит под сомнение целесообразность пребывания Ослунда в набсовете и критикует практику назначения в набсоветы госкомпаний иностранцев.

Об этом он написал в своем посте в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Хочу сказать господину Ослунду, что Украина - это не банкомат, а если Вам не безразлична судьба страны, и Вы пришли помогать проводить реформы в духе международного партнерства, то, возможно, и не нужно было бы поднимать вопрос об оплате", - написал он.

Это заявление он сделал в ответ на заявление члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Андерса Ослунда об уходе.

"Что именно делал господин Ослунд в "Укразализныце" без опыта в аудите, опыта работы на железной дороге и вообще в любой транспортной компании, мне неизвестно, как и то, что происходило в головах тех, кто его туда назначил. Мода просто назначать иностранцев в наблюдательные советы, которая захлестнула Украину 3-5 лет назад - честно говоря, удивляет своей дикостью", - добавил Шапран.

Как сообщали Українськi Новини, 28 сентября Ослунд заявил о своей отставке с должности члена набсовета "Укрзализныци" и назвал ее причины: чрезмерные юридические риски, невыполнение требований членов набсовета руководством "Укрзализныци", невыплата зарплат с апреля.

20 июня 2018 года Ослунд был назначен членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця".

Ослунд является шведским экономистом и дипломатом; также он специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины.

Ранее руководителей "Укрзализныци" разоблачили на коррупционной схеме.

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