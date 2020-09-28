Защита тещи Притулы просит суд о закрытом заседании

Защита обвиняемой в совершении ДТП тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник просит суд о закрытом заседании. Об этом защита Сопельник заявила на подготовительном заседании, передают Українськi Новини. "Я прошу провести закрытое заседание", - сказала адвокат. Она пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы в открытом заседании. В свою очередь, на суде Сопельник извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова нести ответственность за свои действия. "Я приношу соболезнования и готова нести ответственность",- отметила Сопельник. На данный момент в суде объявлен технический перерыв. Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник. Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве. Тем временем, Притула объявил о том, что баллотируется в мэры Киева.