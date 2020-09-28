Защита тещи Притулы просит суд о закрытом заседании

Защита обвиняемой в совершении ДТП тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник просит суд о закрытом заседании.

Об этом защита Сопельник заявила на подготовительном заседании, передают Українськi Новини.

"Я прошу провести закрытое заседание", - сказала адвокат.

Она пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы в открытом заседании.

В свою очередь, на суде Сопельник извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова нести ответственность за свои действия.

"Я приношу соболезнования и готова нести ответственность",- отметила Сопельник.

На данный момент в суде объявлен технический перерыв.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник.

Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве.

Тем временем, Притула объявил о том, что баллотируется в мэры Киева.

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