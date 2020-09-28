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28 сентября 2020, понедельник, 12:00 390
Судебная власть 2020-09-28T12:30:01+03:00
Українські Новини
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд

Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд

Елена Новикова
Сергей Притула, Лилия Сопельник, теща Притулы, ДТП с тещей Притулы, Суд над тещей Притулы
Суд над тещей Сергея Притулы
Суд над тещей Сергея Притулы

Дарницкий районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу против тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник по обвинению в совершении ДТП, вследствие которого пострадали женщина с ребенком.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

На суд явилась Сопельник и ее адвокат.

Также на суд явились потерпевшие и их адвокаты.

Суд начался в 11:00

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемая в наезде на людей теща Сергея Притулы Лилия Сопельник не явилась на заседание суда, дата которого была назначена на 20 августа, из-за болезни.

Ранее появились подробности жуткого ДТП с участием тещи Притулы. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

30 июля прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник в наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве.

Кроме того, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу. Выборы пройдут 25 октября.

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