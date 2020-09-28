Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд

Дарницкий районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу против тещи кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилии Сопельник по обвинению в совершении ДТП, вследствие которого пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. На суд явилась Сопельник и ее адвокат. Также на суд явились потерпевшие и их адвокаты. Суд начался в 11:00 Как сообщали Українськi Новини, подозреваемая в наезде на людей теща Сергея Притулы Лилия Сопельник не явилась на заседание суда, дата которого была назначена на 20 августа, из-за болезни. Ранее появились подробности жуткого ДТП с участием тещи Притулы. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 30 июля прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении тещи телеведущего Сергея Притулы Лилии Сопельник в наезде на автомобиле в августе 2019 года на 2 человек в Киеве. Кроме того, политическая партия "Голос" выдвигает кандидатом в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу. Выборы пройдут 25 октября.