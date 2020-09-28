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28 сентября 2020, понедельник, 20:04 18
Происшествия 2020-09-28T20:05:23+03:00
Українські Новини
В Крыму у людей будут принудительно выкупать колодцы и скважины из-за дефицита воды

В Крыму у людей будут принудительно выкупать колодцы и скважины из-за дефицита воды

Кира Молчанова
Вода, Крым, Скважины, Колодец, Скважина, Аксенов
Колодец. Фото: Pixabay
Колодец. Фото: Pixabay

Проблема водоснабжения для Крыма продолжает стоять очень остро, и оккупационные власти полуострова решили принудительно выкупать у людей колодцы и скважины, чтобы компенсировать нехватку воды на полуострове.

Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишет "Новая газета".

Он заявил, что несогласных с продажей будут принуждать силами прокуратуры.

"Вода — это стратегическое сырье. Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение. Водоснабжение — общее дело, и вода — [для] всех, [это] не чья-то собственность. Там, где отказываются — принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", — заявил Аксенов.

Сейчас в Крыму происходят перебои с водой в Симферопольском, Ялтинском и Бахчисарайском районах. Местные жители жалуются, что вода в их дома раньше поставлялась по графику, а теперь поставляется в произвольное время. Кроме того, эта вода плохого качества. В некоторых районах воды не было до шести дней подряд.

Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения крупнейшей реки Крыма Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.

В Крыму задержан 22-летний житель Одесской области, которого обвиняют в "призывах к совершению экстремистской деятельности".

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