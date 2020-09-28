Дожди с сильными порывами ветра накроют все области. Прогноз погоды на 29 сентября

29 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса, в Винницкой области +15…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов, в Одесской области +18…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

28 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19…+21 градус, в Днепре возле Киева +16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Карпатах ожидаются сильные дожди, в результате которых уровень воды в реках может подняться до 1,5 метра.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости