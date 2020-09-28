Суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября

Дарницкий районный суд Киева назначил на 15 октября рассмотрение по существу дела по обвинению тещи кандидата в мэры Киева, телеведущего Сергея Притулы, который баллотируется в мэры Киева, Лилии Сопельник в совершении дорожно-транспортного происшествия.

Об сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Заседание состоится в 10:30.

При этом суд частично удовлетворил ходатайство защиты Сопельник.

Суд начнет рассмотрение дела в открытом режиме, а в части, где вопросы будут касаться здоровья Сопельник, - в закрытом.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком.

Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник.

Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве.

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