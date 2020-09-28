Суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября

Дарницкий районный суд Киева назначил на 15 октября рассмотрение по существу дела по обвинению тещи кандидата в мэры Киева, телеведущего Сергея Притулы, который баллотируется в мэры Киева, Лилии Сопельник в совершении дорожно-транспортного происшествия. Об сообщает корреспондент Українських Новин с места события. Заседание состоится в 10:30. При этом суд частично удовлетворил ходатайство защиты Сопельник. Суд начнет рассмотрение дела в открытом режиме, а в части, где вопросы будут касаться здоровья Сопельник, - в закрытом. Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года 59-летняя Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ранее Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием Лилии Сопельник. Прокуратура передала в суд обвинение против тещи телеведущего Притулы в наезде на автомобиле на 2 человек в Киеве.