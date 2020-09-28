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  • Интервью
  • Пострадавшая от наезда тещи Притулы Анжела Печенизкая: понимаю, что Притула борется за мэрскую табуретку, но не стоит врать там, где была большая беда
28 сентября 2020, понедельник, 16:39 84
Интервью 2020-09-28T16:41:05+03:00
Українські Новини
Пострадавшая от наезда тещи Притулы Анжела Печенизкая: понимаю, что Притула борется за мэрскую табуретку, но н

Пострадавшая от наезда тещи Притулы Анжела Печенизкая: понимаю, что Притула борется за мэрскую табуретку, но не стоит врать там, где была большая беда

Татьяна Зотова
Анжела Печенизкая. Скриншот: YouTube/Українські Новини
Анжела Печенизкая. Скриншот: YouTube/Українські Новини

В августе 2019 года 59-летняя теща бывшего телеведущего а ныне кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилия Сопельник за рулем внедорожника Mazda задним ходом на большой скорости наехала на женщину с мальчиком. Тогда оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Одной из версий ДТП называлось то, что водительница могла перепутать педали на автоматической коробке передач. Для установления этого защита пострадавших инициировала проведение экспертиз. Через год после аварии прокуратура передала в суд обвинение против Сопельник в совершении ДТП. Теще Притулы инкриминируется совершение преступления по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Потерпевшая сторона заявила, что будет настаивать на реальном наказании для Сопельник. По словам адвоката потерпевших, в обвинительном акте отмечается, что Сопельник, зная о своей болезни, которая есть в перечне болезней, запрещающих управлять автомобилем, все-равно села за руль и принимала лекарства, которые запрещают садится за руль. 28 сентября в Дарницком районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу, на котором присутствовали как обвиняемая, так и потерпевшие. За время досудебного расследования одна из пострадавших перенесла 8 операций. За это время, а точнее сказать за год, теща Притулы перевела на счет потерпевших 195 тыс гривен, хотя сами пострадавшие потратили на лечение только в этом году более 500 тыс гривен. 15 октября суд начнет рассматривать дело Сопельник по существу. В понедельник, Українські Новини пообщались с потерпевшей от жуткого ДТП Анжелой Печенизкой. Женщина рассказала о своем самочувствии, о состоянии своего ребенка, поделилась своими ожиданиями от суда. Также она поведала о том, насколько была посильной помощь от Сопельник и семьи Сергея Притулы и будет ли требовать компенсации от виновницы ДТП.

Как Вы себя чувствуете после тех событий, которые произошли в 2019 году?

Сейчас я себя лучше чувствую, чем после реанимации, но это далеко не хорошее состояние и конечно, сравнивать его с состоянием здорового человека просто не приходится.

Предлагала ли вам Сопельник и ее представители какую-то помощь?

Они очень хорошо рассказывают, как они хотят нам помочь, а на самом деле я бы не сказала, что они помогают. Пока в СМИ был шум по поводу этого ДТП, они отправляли деньги на счет. В общей сложности 195 тыс гривен. Однако, 7 октября 2019 года был последний от них платеж и вот с этого момента больше ниодной гривны на наш счет не поступало. То есть, вот уже год ничем не помогают.

Встречалась ли с Вами обвиняемая Сопельник?

Нет. Насколько я знаю, она не приходила общаться ни с адвокатами, ни с кем. 

Сколько вы после ДТП перенесли операций?

В общей сложности уже 8 операций. Я ожидаю на еще одну. Это делается под одним наркозом...что несколько операций сразу, но в целом это 8 операций.

Как чувствует себя ваш ребенок, который также пострадал в ДТП?

Ребенок получше, чем я. Меня это честно говоря радует. Мы уже ходим в школу, хотя целый год не занимались и были на домашнем обучении. Ему тоже было очень трудно, поскольку он три месяца лежал неподвижно и лечился до конца января практически лежа.

Будете ли требовать от обвиняемых материальную и моральную компенсацию?

Конечно. Точную суму знает адвокат, но могу сказать, что за этот год мы потратили больше полмиллиона гривен на лечение.

Как Вы считаете, какое наказание должна понести Сопельник?

Я бы хотела справедливого наказания, но мы же взрослые люди и понимаем, что в нашей стране для народа одно наказание, а для небожителей - другое. Там закон становится мягким. Судя по тому, что Лилия Сопельник из себя сейчас делает безумно больную женщину, то я очень сомневаюсь в достаточном наказании для нее. Скорее всего, это их такая тактика.

Будете ли обращаться в европейский суд и международные институции?

Давайте мы пока разберемся с украинскими инстанциями и посмотрим, как будут наши суды разбираться.

Что бы вы сказали сейчас обвиняемой и ее представителям?

Мне очень не нравится поведение, как адвоката, так и зятя Лилии Сопельник Сергея Притулы, потому что он везде сейчас начинает заявлять о том, что мы отказывались от помощи, что мы все встречи отклоняли, то есть, что мы шли в игнор. Хочу сказать, что человек просто бессовестно врет. Я, конечно, понимаю, что он сейчас борется за мэрскую табуретку, но не стоит врать там, где вообще-то была беда и беда большая. Если бы они хотели помочь - у них была вся для этого возможность. И адвокаты мои были готовы говорить и счет был открыт - пожалуйста, никто не скрывал, хотите - помогайте. Но за все это время, ни Лилия Сопельник ко мне в реанимацию не пришла и с врачами не говорила, как мое состояние, ни сама семья Притулы, хотя они рассказывают, как они нам помогают. Вот это вранье...он обвиняет кого-то в политических целях, хотя сам эту аварию и использует в политических целях. Как говорится - негативная реклама тоже реклама.

 

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