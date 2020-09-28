Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Черниговской областной государственной администрации (ОГА) заместителя министра развития общин и территорий Анны Коваленко, которая ранее была замглавы Офиса Президента.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа Президента Украины) Коваленко Анны Николаевны - председателем Черниговской областной государственной администрации", - написал он.



Коваленко 29 лет.



На парламентских выборах 2019 года она была избрана депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа", в сентябре 2019 - апреле 2020 была заместителем руководителя Офиса Президента, с апреля - замминистра развития общин.



До прохождения в Раду она была советницей бывшего министра информационной политики Юрия Стеця и министров обороны Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака.



Как сообщали Українськi Новини, 31 октября 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил черниговским губернатором Андрея Прокопенко, а в сентябре 2020 он подал в отставку, мотивировав ее отсутствием влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.



Ранее Коваленко заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому.

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