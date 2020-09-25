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  • В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат
25 сентября 2020, пятница, 19:58 2289
Политика 2020-09-25T19:58:32+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат

В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат

Ольга Фандорина
Евросоюз, ЕС, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны. Об этом говорится в сообщении на странице представительства ЕС в Украине об итогах визита Борреля в Украину, передают Українськi Новини.

"...Должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я уже сказал Президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны", - сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Боррель указал, что только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы.

Верховный представитель ЕС считает, что лучшим способом стабилизировать регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Сторонами должен быть согласован и подготовлен меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое должно содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

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