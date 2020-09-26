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26 сентября 2020, суббота, 19:20 1142
Общество 2020-09-26T19:30:01+03:00
Українські Новини
Представительство ЕС в Украине убрало с сайта слова про "ЕС - не банкомат"

Представительство ЕС в Украине убрало с сайта слова про "ЕС - не банкомат"

Ольга Фандорина
Евросоюз, Еврокомиссия, Представительство ЕС, Жозеп Боррель
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Представительство Европейского союза в Украине убрало с размещенного на сайте материала заявление верховного представителя ЕС Борреля что "ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

Об этом свидетельствуют соответствующие внесенные изменения в текст статьи на сайте представительства об итогах визита Борреля в Украину, передают Українськi Новини.

"Предстоит еще многое сделать вместе, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Для нас лучший способ поддержать Украину - помочь реформировать страну. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы. Стабильная, процветающая и демократическая Украина - лучший способ стабилизировать наше соседство", - заявляет Боррель в тексте отредактированной статьи.

В удаленном предложении, которое могло быть в вышеприведенном фрагменте вторым, также было заявление, что "лучший способ поддержать Украину для нас (ЕС) - это помочь в реформировании страны".

Остальной текст статьи верховного представителя ЕС остался без изменений.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля Европейская комиссия одобрила предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Сторонами должен быть согласован и подготовлен меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС, которое должно содержать финансовые условия и условия структурной политики для выплаты соответствующих траншей.

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