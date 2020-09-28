ДТП с тещей Притулы: потерпевшая перенесла 8 операций

Анжела Печенизкая, потерпевшая от ДТП, которая совершила теща кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Лилия Сопельник, перенесла 8 операций.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"В общей сложности уже 8 операций. Я ожидаю еще одну. Это делается под одним наркозом... несколько операций сразу, но в целом это 8 операций", - сказала пострадавшая.

Она отметила, что ее ребенок, который также пострадал в том ДТП, чувствует себя лучше, чем она.

"Меня это, честно говоря, радует. Мы уже ходим в школу, хотя целый год не занимались и были на домашнем обучении. Ему тоже было очень трудно, поскольку он три месяца лежал неподвижно и лечился до конца января практически лежа", - отметила Печенизкая.

Как сообщали Українськi Новини, Дарницкий районный суд Киева продолжил рассмотрение дела против Сопельник.

Она обвиняется в совершении ДТП, вследствие которого пострадали женщина и ребннок.

Кроме того, суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября.



Тем временем пострадавшая по делу тещи Притулы заявляет, что ей уже год не выплачивают помощь.

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