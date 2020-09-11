Богдана зовут в ГБР, Минобразования угрожает директорам школ тюрьмой, над Калифорнией оранжевое небо

На фоне скандала офис Зеленского отменил инспекцию представителями "ДНР" украинских укреплений в районе населенного пункта Шумы на Донбассе.



После угроз сорвать перемирие и начать обстрел Шумов Украина на ТКГ согласилась, чтоб представители "ДНР" под контролем ОБСЕ провели инспекцию. Но те запросили проверку и других объектов. Тогда инспекцию отменили совсем. В Донецке обиделись и обстреляли Шумы.



Богдан в результате 4 часового откровенного интервью Гордону получил повестку в ГБР. Следователи хотят уточнить кто договаривался с РФ по статусу Крыма, обмену пленными и возобновлению авиасообщения с РФ.

Другие заявления бывшего главы офиса Зеленского были более сенсационные, но криминала в них нет.

Например, Богдан назвал кто может стать будущим президентом. В списке нет Тимошенко и Порошенко, зато есть Портнов. Богдан неожиданно похвалил Азарова, назвав его честным человеком. И Януковича, при котором "в первые 2 года президентства не было системной коррупции", пока до власти не добрались дети.

Вообщем совсем иная картина мира, чем нам рассказывали все постмайданные годы.

Если пропустили интервью – вот полная версия. Почти миллион просмотров.



Полиция начала расследовать антисемитские высказывания профессора Киевского университета Масляка. Он оскорбляет Президента, унижая его этническое происхождение. Профессор Масляк стал известен после написания школьного учебника истории, который изобилует выдумками и его личными фантазиями. Масляк утверждает, жители Галилеи, Галисии и Галии пришли на свои земли из украинской Галичины. Названия этих исторических регионов упоминаются и используются на сотни и тысячи лет раньше, чем появившаяся лишь во 2 тысячелетии Галичина.



40 судей Высшего антикоррупционного суда в августе получили заплаты от 50 тыс до 100 тыс грн. Карантинные ограничения им не вели. Главе суда Елене Танасевич бюджет заплатил 72 тыс грн.



Директоров школ угрожают штрафовать и даже садить в тюрьму. Минобразования выпустило специальный релиз, где расписало какую ответственность понесут школьные начальники за несоблюдение карантина. Жаль только, что Министерство забыло снабдить школы минимально необходимым набором - антисептиками и масками. Из фонда по борьбе с ковидом школы получили 0 грн. И угрозы тюрьмой.

По Украине на карантин закрыто 145 классов. В Киевской области не работают 8 школ из-за карантина. В том числе 1 школа закрыта в Ирпене.



Танкер Дельфи наконец убрали с одесского пляжа. После трех поручений президента, тысяч обещаний и миллиона жалоб отдыхающих. Не прошло и полгода. А нет - прошло даже больше. Дельфи сел на мель 22 ноября 2019.



В Калифорнии - оранжевое небо. Но это совсем не весело. Небо над Сан-франциско и Лос-Анджелесом приобрело необычный цвет из-за лесных пожаров и ветра. День стал похож на сумерки. Посмотрите апокалипти ческие фото.



На выходных будет тепло и солнечно.

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