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10 сентября 2020, четверг, 10:24 294
Общество 2020-09-10T12:30:03+03:00
Українські Новини
По всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов, — Минздрав

По всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Обучение в школах, Карантин в классах, Самоизоляция учеников
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что по состоянию на утро 10 сентября по всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов, в то время, как в Украине более 145 тысяч больных коронавирусом

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день 145 классов были отправлены на самоизоляцию", - сказал министр.

Он отметил, что всего в стране насчитывается 199 704 классов.

Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковск намерен открыть школы и детские сады 14 сентября, несмотря на отнесения города к "красной зоне" эпидемиологической опасности.

Ранее в Киевской области из-за коронавируса закрылись 8 школ и 4 детских сада. Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведено 12 классов.

Кроме того, в Запорожье на карантин массово закрываются школы и детсады

Тем временем в ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу. На сегодняшний день учащиеся во всем мире потеряли в среднем 60 дней школьного обучения с момента введения карантина в феврале и марте. 

Больше новостей о: Минздрав Обучение в школах Карантин в классах Самоизоляция учеников

По всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов, — Минздрав
В Украине более 145 тысяч больных коронавирусом: статистика COVID-19 на 10 сентября
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