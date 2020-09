Масштабные пожары охватили Калифорнию, горят сотни тысяч гектаров. В сеть попали апокалиптические фото и видео

В Калифорнии пожары происходят каждый год, но в этот раз они достигли колоссальных масштабов. В штате объявлено чрезвычайное положение.

38 млн человек получили предупреждение об эвакуации, которая может наступить в любой момент.

Kyle StClaire is moving his lawn off his home in south Molalla. He says he's likes to keep his yard nice, especially now in case "the lord decides to take it." @OPB pic.twitter.com/gZ2QUfc2S0

Горят также и другие штаты: Аризона, Юта, Невада, Айдахо.

Пожарные и волонтеры непрерывно тушат огонь, но локализовать пожары пока не удается.

В воздухе по всей территории стоит очень густой дым, который видно из космоса.

Unprecedented amount of smoke in the atmosphere as a record number of acres burn across California & the West. From space, you can't even see @KarlTheFog & the marine layer as the smoke extends well out over the Pacific. #CAwx #CAFires #Smoke #BayArea @CAL_FIRE @NOAASatellites pic.twitter.com/hP77TlsDCb