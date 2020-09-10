Инспекция в районе Шумов на Донбассе отменена из-за смены требований России и боевиков, - Офис Президента

В то время, как Украина призвала Россию присоединиться к инспекции в районе Шумов на Донбассе, Офис Президента заявляет, что совместная инспекция в районе Шумов на Донбассе отменена из-за смены требований российской стороны и боевиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром получили от представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы ТКГ по безопасности исключительно "единоразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сказано в нем.

Офис Президента считает, что целью боевиков является не мир, а пиар.

"Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", - говорится в сообщении.

Офис напомнил, что ОБСЕ неоднократно опровергала нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил, поэтому украинская сторона согласилась на инспекцию по доброй воле.

"Украинская сторона по доброй воле и для окончательного подтверждения своей честности согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины. Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили", - сказано в сообщении.

По утверждению Офиса, в согласованном "техническом" формате инспекция не может быть проведена.

"Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могла бы произойти инспекция в районе Шумов. Учитывая все это - фактический отказ России и представителей НВФ в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основании здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия.

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