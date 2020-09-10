Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook

Нацполиция возбудила дело против профессора одного из столичных вузов автора поста, заявление которого в социальной сети в Facebook расценивается как "способное нарушить принципы равноправия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, вероятно речь идет о профессоре Петре Масляке, который опубликовал антисемитский текст.

"Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет на странице одного из изданий была обнаружена информация со ссылкой на Фейсбук профессора одного из столичных вузов относительно возможного нарушения равноправия граждан. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований", - указано в сообщении.

Так, полицейские Шевченковского отделения столицы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений), за которую предусмотрен штраф 210 200 гривен до 525 500 гривен, ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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