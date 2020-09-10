Судьи Антикоррупционного суда за август получили до 149 тыс. гривен зарплаты

В то время, как глава Антикоррупционного суда в августе заработала 72,1 тыс. гривен, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили до 149 тыс. гривен зарплаты за августа.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Отмечается, что заработная плата должностных лиц органов государственной власти и судейское вознаграждение судьям на период карантина начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Так, зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за август составила 95 669 гривен.

Судья Инна Билоус за июль получила 67 859 гривен, судья Андрей Бицюк - 1 901 гривен, судья Сергей Боднар - 28 515 гривен, судья Владимир Воронько - 38 020 гривен, судья Татьяна Гавриленко - 92 205 гривен, судья Маркиян Галабала - 132 067 гривен, судья Николай Глотов - 9 505 гривен, Виталий Дубас - 57 108 гривен, судья Лариса Задорожная - 105 538 гривен, судья Инна Калугина - 3 802 гривны, судья Алексей Кравчук - 66 703 гривны, судья Виталий Крикливый - 132 732 гривен, судья Виктор Маслов - 28 331 гривну, судья Вера Михайленко - 101 450 гривен, судья Дмитрий Михайленко - 11 406 гривен, судья Наталья Мовчан - 36 119 гривен, судья Сергей Мойсак - 19 010 гривен, судья Андрей Никифоров - 85 964 гривен, судья Виктор Ногачевский - 101 094 гривен, судья Оксана Олейник - 63 876 гривен, судья Олег Павлишин - 149 019 гривен, судья Игорь Панаид - 32 317 гривен, судья Виктор Панкулич - 32 317 гривен, судья Ольга Саландяк - 60 028 гривен, судья Александр Семенников - 77 517 гривен, судья Екатерина Сикора - 64 208 гривен, судья Игорь Строгий - 28 331 гривну, судья Леся Федорак - 28 836 гривен, судья Олег Федоров - 99 529 гривен, судья Тимур Хамзин - 95 683 гривны, судья Валерия Чорная - 105 909 гривен, судья Екатерина Широкая - 9 505 гривен, судья Ярослав Шкодин - 103 375 гривен.

При этом судьи Олег Колиуш и Олег Ткаченко остались без зарплаты.

Как сообщали Українськi Новини, средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен.

Кроме того, зарплата главы Верховного Суда Валентины Данишевской за июль составила 507 087 гривен.

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