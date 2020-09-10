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10 сентября 2020, четверг, 07:15 362 Документ
Судебная власть 2020-09-10T07:45:01+03:00
Українські Новини
Судьи Антикоррупционного суда за август получили до 149 тыс. гривен зарплаты

Судьи Антикоррупционного суда за август получили до 149 тыс. гривен зарплаты

Валерия Драгомирова
Антикоррупционный суд, Высший антикоррупционный суд, зарплаты судей
Высший антикоррупционный суд. Фото: slovoidilo.ua
Высший антикоррупционный суд. Фото: slovoidilo.ua

В то время, как глава Антикоррупционного суда в августе заработала 72,1 тыс. гривен, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили до 149 тыс. гривен зарплаты за августа.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Українських Новин.

Отмечается, что заработная плата должностных лиц органов государственной власти и судейское вознаграждение судьям на период карантина начисляются в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Так, зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за август составила 95 669 гривен.

Судья Инна Билоус за июль получила 67 859 гривен, судья Андрей Бицюк - 1 901 гривен, судья Сергей Боднар - 28 515 гривен, судья Владимир Воронько - 38 020 гривен, судья Татьяна Гавриленко - 92 205 гривен, судья Маркиян Галабала - 132 067 гривен, судья Николай Глотов - 9 505 гривен, Виталий Дубас - 57 108 гривен, судья Лариса Задорожная - 105 538 гривен, судья Инна Калугина - 3 802 гривны, судья Алексей Кравчук - 66 703 гривны, судья Виталий Крикливый - 132 732 гривен, судья Виктор Маслов - 28 331 гривну, судья Вера Михайленко - 101 450 гривен, судья Дмитрий Михайленко - 11 406 гривен, судья Наталья Мовчан - 36 119 гривен, судья Сергей Мойсак - 19 010 гривен, судья Андрей Никифоров - 85 964 гривен, судья Виктор Ногачевский - 101 094 гривен, судья Оксана Олейник - 63 876 гривен, судья Олег Павлишин - 149 019 гривен, судья Игорь Панаид - 32 317 гривен, судья Виктор Панкулич - 32 317 гривен, судья Ольга Саландяк - 60 028 гривен, судья Александр Семенников - 77 517 гривен, судья Екатерина Сикора - 64 208 гривен, судья Игорь Строгий - 28 331 гривну, судья Леся Федорак - 28 836 гривен, судья Олег Федоров - 99 529 гривен, судья Тимур Хамзин - 95 683 гривны, судья Валерия Чорная - 105 909 гривен, судья Екатерина Широкая - 9 505 гривен, судья Ярослав Шкодин - 103 375 гривен.

При этом судьи Олег Колиуш и Олег Ткаченко остались без зарплаты.

Как сообщали Українськi Новини, средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен. 

Кроме того, зарплата главы Верховного Суда Валентины Данишевской за июль составила 507 087 гривен.

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