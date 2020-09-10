На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС в районе Шумов

После того, как инспекция в районе Шумов на Донбассе была отменена из-за смены требований России и боевиков, боевики обстреляли украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в районе Шумов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, в 14:15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - сказано в нем.

Отмечается, что такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

При этом Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки.

"Однако благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

Ранее Українськi Новини писали, почему поселок Шумы стал камнем преткновения к достижению перемирия.

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