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Українські Новини
Танкер Delfi забрали с пляжа в Одессе

Танкер Delfi забрали с пляжа в Одессе

Валерия Драгомирова
Одесса, Владислав Криклий, Танкер Делфи
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: Facebook/Владислав Криклий

Танкер "Делфи", который сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года, забрали с пляжа "Дельфин". 

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", - написал министр. 

Танкер Танкер "Делфи" забрали с одесского пляжа. Скриншот: Facebook/Vladyslav Kryklii

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 6 сентября, начался финальный этап подъема танкера "Делфи", который включает себя откачку воды и перемещение судна на глубину, откуда его вместе с плавучим краном и баржей потянут в порт Черноморска.

Также накануне произошел очередной разлив нефтепродуктов из танкера "Делфи".

26 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.

Ранее одесский суд арестовал танкер "Делфи". Соответствующее решение было принято 1 сентября в рамках дела по иску администрации Одесского морпорта против компании Mister Drake PC (Великобритания), являющейся владельцем "Дельфи", о взыскании 2,36 млн гривен за ликвидацию последствий аварии танкера.



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