подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 сентября 2020, четверг, 14:10 148
Общество 2020-09-10T14:11:09+03:00
Українські Новини
За нарушение карантина МОН пригрозило директорам школ штрафами и даже лишением свободы

За нарушение карантина МОН пригрозило директорам школ штрафами и даже лишением свободы

Валерия Драгомирова
Тюрьма, Минобразования, МОН, Школы, Штрафы за нарушение карантина, Нарушение карантина
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

Если школа продолжает работать в "красной зоне" и не придерживается правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Ведомство разослало руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки письмо, в котором содержалось соответствующее предупреждение. 

Так, в документе указано, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 №2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении").

В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет может получить директор в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.

В случае смерти несовершеннолетнего руководителя учреждения будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщали Українські Новини, по всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов

Кроме того, Ивано-Франковск намерен открыть школы и детские сады 14 сентября, несмотря на отнесения города к "красной зоне" эпидопасности.

Больше новостей о: Тюрьма Минобразования МОН Школы Штрафы за нарушение карантина Нарушение карантина

Большая распродажа тюрем: в Одессе продают колонию...
В Минобразования рассказали, сколько школьников на...
Рекомендации к зачислению в вузы получили 79,2% по...
Суд просят отменить решение Кличко об исполнении г...
В Киеве за сутки обнаружили 298 больных коронавирусом
Порошенко и Зеленский за последних полтора года впервые с 1995 не раздавали наградные пистолеты
Новости
За нарушение карантина МОН пригрозило директорам школ штрафами и даже лишением свободы 14:10
"Надул" больницы и благотворительные фонды. В Киеве мужчина продал несуществующие маски на полмиллиона гривен 14:09
Лукашенко заявил, что "наклонить" его не получится, призвал прокуратуру к посадкам и сравнил Украину с Ливией 13:50
Руководство «Укргидроэнерго» демонстрирует превосходные показатели эффективности, - нардеп Гриб 13:41
Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус выросло в полтора раза 13:40
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса 05:50
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
По всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов, — Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok