За нарушение карантина МОН пригрозило директорам школ штрафами и даже лишением свободы

Если школа продолжает работать в "красной зоне" и не придерживается правил карантина, то директора могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Ведомство разослало руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки письмо, в котором содержалось соответствующее предупреждение.

Так, в документе указано, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 №2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении").

В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет может получить директор в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.

В случае смерти несовершеннолетнего руководителя учреждения будут наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщали Українські Новини, по всей Украине на самоизоляции находятся 145 классов.



Кроме того, Ивано-Франковск намерен открыть школы и детские сады 14 сентября, несмотря на отнесения города к "красной зоне" эпидопасности.

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