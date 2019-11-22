Под Одессой терпит бедствие танкер, его сорвало с якоря и отнесло в море

Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает издание Думская в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что, судно изначально находилось в акватории порта Южный. Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, однако им мешает шторм. На данный момент в регионе волны высотой 2,3 м, а также ветер скоростью 12 м/с.

Точное количество человек на борту танкера неизвестно, предположительно, от трех до 15 членов экипажа.

Длина Delfi 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Сообщается, что танкер изначально находился в акватории порта "Південний", но его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Уточняется, что у танкера отказал двигатель. Как сообщает издание, он сел на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин" в Одессе около 2:00 по местному времени (03:00 мск). Экипаж танкера отказался от эвакуации. Спасательную операцию планируют возобновить утром.

Как сообщали Українські Новини, под Одессой буксир попал в шторм и потерпел бедствие.