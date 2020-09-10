Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко, также назвал людей, которые по его мнению, могут претендовать на пост президента Украины.

Об этом он сообщил в большом интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Гордон поинтересовался, кто может прийти вместо Зеленского.

Богдан заявил, что видит четырех человек, которые могут занять пост президента, так как проводят идеологию центризма.

"Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания, если он... будет говорить о жизни, если он будет говорить красиво и создаст команду, у него есть потенциал. Гройсман. Дима Разумков и Андрей Портнов. Это такая темная лошадка, ты удивишься, когда он стартанет. Это точно, я чувствую", - сказал Богдан.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, как стал для Зеленского "нелюбимой женщиной", вызывающей агрессию.

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

Также Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

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