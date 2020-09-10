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  • Азаров - честный человек. Он не давал воровать и один из лучших премьеров, - Богдан
10 сентября 2020, четверг, 09:59 680
Политика 2020-09-10T09:59:01+03:00
Українські Новини
Азаров - честный человек. Он не давал воровать и один из лучших премьеров, - Богдан

Азаров - честный человек. Он не давал воровать и один из лучших премьеров, - Богдан

Ирина Дорофейчук
Азаров, Президент, Правительство, Премьер-министр Украины, Гордон
Дмитрий Гордон и Андрей Богдан. Фото: gordonua.com
Дмитрий Гордон и Андрей Богдан. Фото: gordonua.com

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в интервью порталу "Гордон" назвал бывшего украинского премьера Николая Азарова честным человеком и опытным бюрократом, который на своей должности "останавливал очень много глупостей".

Богдан заявил, что считает Николая Азарова одним из лучших премьер-министров в истории Украины.

Богдан сотрудничал с Азаровым в 2010 - 2014 годах. В это время Азаров возглавлял правительство, а Богдан был заместителем министра Кабинета Министров - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

"Я считаю, да (он был одним из лучших премьеров). Я не хочу... Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Мыкола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Мыкола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше", - отметил Богдан.

Он убежден, что Азаров был честным чиновником.

"Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент (Виктор Янукович) давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно", - вспомнил Богдан.

Уточнил, что последний раз виделся с Азаровым еще до его отъезда в Россию.

"Давно. Очень давно. Ну тогда еще. Он уехал в Москву - и я его не видел", - рассказал Богдан.

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