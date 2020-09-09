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09 сентября 2020, среда, 22:43 653
Общество 2020-09-09T22:46:10+03:00
Українські Новини
В Киевской области из-за коронавируса закрылись 8 школ и 4 детских сада

В Киевской области из-за коронавируса закрылись 8 школ и 4 детских сада

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, Детский сад, Коронавирус, Карантин в Киевской области
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

В Киевской области в 19 учебных заведениях обнаружили коронавирусную инфекцию у детей и учителей. Эти учреждения образования были полностью или частично переведены на дистанционное обучение. Об этом глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил на брифинге.

8 школ полностью переведены на дистанционную работу. В частности, это Васильковские школы №1 и №2, Ирпенская школа №15, Застугнянская школа в Васильковском районе и другие. Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведено 12 классов.

"В результате, 2 405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования",- рассказал Володин.

Также он добавил, что во всех учреждениях, где выявили заболевание, проведена дезинфекция помещений, классных комнат, коридоров.

Кроме того, глава ОГА отметил, что кроме школ из-за коронавируса на карантин были закрыты четыре детсада. Два в городе Переяславе, один в Белой Церкви и один в селе Плесецкое Васильковского района.

Как сообщали Українські Новини, заболеваемость коронавирусом в Киеве резко выросла за сутки

Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус начало падать.

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