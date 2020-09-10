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  • Первые два года у команды Януковича не было системной коррупции, они слажено шли в ЕС, - Богдан
10 сентября 2020, четверг, 11:19 281
Политика 2020-09-10T12:00:02+03:00
Українські Новини
Первые два года у команды Януковича не было системной коррупции, они слажено шли в ЕС, - Богдан

Первые два года у команды Януковича не было системной коррупции, они слажено шли в ЕС, - Богдан

Павел Твердохлиб
Коррупция, Президент, Богдан, Янукович, Сыновья
Андрей Богдан. Фото: ОПУ
Андрей Богдан. Фото: ОПУ

На многих топ-руководителей Украины времен президентства Виктора Януковича влияли сыновья-бизнесмены, а государственная служба, президентская власть и бизнес несовместимы. Такое мнение в интервью порталу "Гордон" высказал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан.

По мнению экс- уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010 - 2014) Андрея  Богдана, в первые годы пребывания у власти Янукович и его команда "активно шли в Европейский союз, слаженно работали". Системной коррупции в верхах тогда не существовало, утверждает Богдан.

"А потом - это мое личное мнение - Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все - бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес - они несовместимы. Только потому, что ты - та голова, с которой гниет вся рыба", - заявил он.

Виктор Янукович был Президентом Украины в 2010-2014 годах, после Революции достоинства бежал в Россию. У него было двое сыновей. Старший, Александр, как и отец, находится под санкциями Европейского союза. В марте 2015 года младший сын экс-президента Виктор утонул на озере Байкал.

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