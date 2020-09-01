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01 сентября 2020, вторник, 06:15 547
Общество 2020-09-01T06:15:01+03:00
Українські Новини
Новая "минималка" и особые правила для школ и ВУЗов. Что изменится в сентябре для украинцев

Новая "минималка" и особые правила для школ и ВУЗов. Что изменится в сентябре для украинцев

Александр Савич
Украина, Изменения, повышение зарплат, Повышение пенсий, Карантинные ограничения, Повышение минималки
С 1 сентября в Украине повышается минимальная зарплата. Украфото
С 1 сентября в Украине повышается минимальная зарплата. Украфото

После августовского подорожания коммуналки, в первый месяц осени для граждан Украины вступает в силу целый ряд изменений. Українські Новини рассказывают, что ждет украинцев в сентябре.

Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября повысится с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон в конце августа.

Вместе с тем для 1,5 млн украинцев вырастет пенсия, которая, согласно законодательству, должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты.

Кроме того, с 1 сентября Кабмин повысил должностные оклады работников, занятых в бюджетной сфере.

Так, согласно принятому решению, должностной оклад (тарифная сетка) работника 1 тарифного разряда определяется в размере 2 225 гривен, 2-го разряда – 2 425 гривен, 3-го – 2 626 гривен, 4-го – 2 826 гривен, 5-го – 3 026 гривен.

Также 1 сентября в Украине начнется новый учебный год. В связи с пандемией коронавируса школы будут работать по особым новым правилам.

Если хотя бы один ученик в классе заболеет коронавирусом, весь класс отправят на 14-дневный карантин.

Также в МОЗ рассказали, как будут работать детские сады с 1 сентября. Родителям будет запрещено заходить в здание детского сада.

Кроме того, изменения в образовательном процессе коснутся и студентов ВУЗов. Часть занятий будет происходить дистанционно, заполняемость аудитории должна быть не больше 50%, а передвигаться по коридорам ВУЗов необходимо в масках.

Также с 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством.

С 1 сентября должен начаться пилотный проект монетизации "пакета малыша". Размер выплаты составит 5 000 гривен.

Кроме того, с 1 сентября гражданам Украины для поездок в Беларусь будет необходим загранпаспорт.

Государственная пограничная служба в целях безопасности не будет пропускать граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на временно оккупированную часть Донбасса после 18:00 с 1 сентября.

Как сообщали Українські новини, Ивано-Франковск решил продлить каникулы до 14 сентября из-за отнесения города к "красной зоне" эпидемиологической опасности.

Также финансисты прогнозируют девальвацию гривны к концу 2020.

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