подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 11:52 363
Общество 2020-08-29T11:52:15+03:00
Українські Новини
Как будут работать детсады с сентября. Основные правила от Минздрава

Как будут работать детсады с сентября. Основные правила от Минздрава

Надежда Комендантова
Минздрав, Детский сад, Максим Степанов, карантин в детсадах, карантин в Украине
Детсад.
Детсад.

В то время, как в Украине новый антирекорд по коронавирусу - за сутки 2481 новый случай, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких условиях дети, воспитатели и родители будут посещать детские сады с сентября. 

Об этом Степанов сказал на брифинге 29 августа, передают Українськi Новини.

По его словам, для детей все противоэпидемиологические мероприятия должны быть организованы в игровой форме. Среди прочего, родителям будет запрещено входить в здание детского сада.

"Перед началом смены должен быть обязательный температурный скрининг работников учреждения. Воспитатели будут принимать детей от родителей на территории учреждения, но за пределами здания. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками", - объяснил глава Минздрава.

Также Степанов отметил, что для детей все противоэпидемиологические мероприятия должны быть организованы в игровой форме. При этом будет действовать ряд запретов во время учебного процесса.

"Запрещается использовать многоразовые тканевые полотенца и использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви. Запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний", - сообщил Степанов.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками. 

Также несмотря на карантин, новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в торжественных линеек в Киеве.

Больше новостей о: Минздрав Детский сад Максим Степанов карантин в детсадах карантин в Украине

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки 2481 новый случай
Сегодня 6-я годовщина Иловайской трагедии
Новости
Как будут работать детсады с сентября. Основные правила от Минздрава 11:52
Политическая партия "За майбутнє" призвала власти прекратить попытки запугивания партийцев 10:48
Венгрия закрывает все границы для иностранцев 10:27
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки 2481 новый случай 09:55 Инфографика
Министр финансов Марченко заработал в июле в 3,5 раза меньше, чем его заместитель 09:00 Документ
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Фильм
На фильм "Схидняк" в День Независимости в 2 городах Днепропетровской области никто не пришел 16:38 Фото
больше новостей
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой 13:14
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Завтра на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение 15:44
больше новостей
Украина на карантине 171-й день. Какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok