Как будут работать детсады с сентября. Основные правила от Минздрава

В то время, как в Украине новый антирекорд по коронавирусу - за сутки 2481 новый случай, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких условиях дети, воспитатели и родители будут посещать детские сады с сентября.

Об этом Степанов сказал на брифинге 29 августа, передают Українськi Новини.

По его словам, для детей все противоэпидемиологические мероприятия должны быть организованы в игровой форме. Среди прочего, родителям будет запрещено входить в здание детского сада.

"Перед началом смены должен быть обязательный температурный скрининг работников учреждения. Воспитатели будут принимать детей от родителей на территории учреждения, но за пределами здания. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками", - объяснил глава Минздрава.

Также Степанов отметил, что для детей все противоэпидемиологические мероприятия должны быть организованы в игровой форме. При этом будет действовать ряд запретов во время учебного процесса.

"Запрещается использовать многоразовые тканевые полотенца и использование мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Заходить внутрь помещения в уличной обуви. Запрещается проведение массовых мероприятий и родительских собраний", - сообщил Степанов.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

Также несмотря на карантин, новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в торжественных линеек в Киеве.

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