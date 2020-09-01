Нова "мінімалка" і особливі правила для шкіл і ВНЗ. Що зміниться у вересні для українців

ісля серпневого подорожчання комуналки . В вересні для громадян України набирає чинності ціла низка змін п Українські Новини розповідають, що чекає українців у вересні.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня підвищиться з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон в кінці серпня.

Водночас для 1,5 млн українців зросте пенсія, яка, згідно із законодавством, має становити не менше ніж 40% мінімальної зарплати.

Крім того, з 1 вересня Кабмін підвищив посадові оклади працівникам, зайнятих у бюджетній сфері.

Так, згідно з прийнятим рішенням, посадовий оклад (тарифна сітка) працівника 1 тарифного розряду визначається в розмірі 2 225 гривень, 2-го розряду - 2 425 гривень, 3-го - 2 626 гривень, 4-го - 2 826 гривень, 5 го - 3 026 гривень.

Також 1 вересня в Україні почнеться новий навчальний рік. У зв'язку з пандемією коронавірусу школи працюватимуть за особливими новими правилами.

Так, якщо хоча б один учень в класі захворіє на коронавірус, весь клас відправлять на 14-денний карантин.

Також в МОЗ розповіли, як будуть працювати дитячі садки з 1 вересня. Батькам буде заборонено заходити в будівлю дитячого садка.

Крім того, зміни в освітньому процесі торкнуться і студентів ВНЗ. Частина занять відбуватиметься дистанційно, заповнюваність аудиторії має бути не більше ніж 50%, а пересуватися по коридорах ВНЗ необхідно в масках.

Також з 1 вересня посилюється контроль за неофіційними працевлаштуванням.

З 1 вересня має початися пілотний проєкт монетизації "пакета малюка". Сума виплати становитиме 5 000 гривень.

Крім того, з 1 вересня громадянам України для поїздок в Білорусь буде необхідний закордонний паспорт.

Державна прикордонна служба в цілях безпеки НЕ буде пропускати громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану частину Донбасу після 18.00 з 1 вересня .

Як повідомляли Українські новини, Івано-Франківськ вирішив продовжити канікули до 14 вересня через віднесення міста до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки.

Також фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 .

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