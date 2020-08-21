С 1 сентября украинцам нужен будет загранпаспорт для поездок в Беларусь

В то время, как Словения внесла Украину в "красный список", украинцам будет необходим загранпаспорт для поездок в Беларусь с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - сказано в нем.

Отмечается, что заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Вместе с тем, существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа.

Отмечается, что за 7 месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более 20 чужих и более 1,3 тыс. недействительных.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте.

Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

Однако граждан Украины, которые после 1 сентября будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам.

Обращается внимание, что граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем пользоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабмином и Правительством Беларуси о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года.

Как сообщали Українськi Новини, МИД после недавних заявлений Лукашенко и выдачи воевавших на Донбассе боевиков "Вагнера" России, а не Украине вызвало посла Игоря Кизима на консультации для оценки перспектив двусторонних отношений.



Тем временем Зеленский просит украинцев не ездить в Беларусь до стабилизации ситуации.

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