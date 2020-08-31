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31 августа 2020, понедельник, 10:30 65
Финансы 2020-08-31T10:32:31+03:00
Українські Новини
Финансисты прогнозируют девальвацию гривны к концу 2020

Финансисты прогнозируют девальвацию гривны к концу 2020

Елена Новикова
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Курс валюты в Украине
Курс валюты в Украине

К концу 2020 года финансисты прогнозируют девальвацию гривны, в то время, как в последний день лета гривна подешевела.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

По словампредседателя правления Идея Банка Михаила Власенко, в августе курс находился в довольно узком коридоре 27,20-27,60 UAH/USD, а среди главных факторов укрепления национальной валюты можно выделить: активная продажа валюты агро экспортёрами и металлургами, цены на продукцию которых находятся на достаточно высоком уровне.

"Кроме этого, спрос на валюту среди крупных импортёров никак не может вернуться на докарантинный уровень. Нерезиденты также прекратили активно распродавать гривневые ОВГЗ, таким образом, не создают ажиотаж на рынке, как мы наблюдали в июне-июле текущего года. Нацбанк является активным игроком на рынке на протяжении всего времени и в августе практически ежедневно выкупал с рынка излишек предложения валюты, тем самым не давая укрепиться курсу ещё сильнее", - сказал банкир.

По его словам, в сентябре не ожидается повышения спроса на валюту и курсовой коридор будет на текущем уровне.

"Деловая активность пока еще на достаточно низком уровне, цены и спрос на энергоносители на данный момент также достаточно низкие. Поэтому курс на конец года можно ожидать на уровне 28,00-28,50 UAH/USD", - подытожил банкир.

Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU в свою очередь отмечает, что в августе поддержку курсу гривны оказывали благоприятные условия торговли, прежде всего, связанные с резким скачком цен на железную руду.

"Вероятно, как и в предыдущие месяцы достаточно устойчивым был приток валюты от экспорта продукции АПК и ИТ-услуг, переводов трудовых мигрантов. Растет производство химической продукции, восстанавливается металлургия, что тоже способствует экспортным поступлениям. Ситуативно также в пользу укрепления гривны сыграла и уплата квартальных налогов, что создавало дополнительный спрос на гривну со стороны корпоративного сектора", - отметил представитель ICU.

По его словам, осенью ожидается незначительная девальвация и уход курса в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

"В первую очередь, это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес сезона и восстановлением запасов в условиях нормализации логистики поставок. Не видно и предпосылок для улучшения ситуации с потоками инвестиционного и долгового капитала, скорее всего, нерезиденты продолжат сокращать свои портфели украинских госбумаг. Тем более, медленный прогресс в прохождении первого пересмотра программы с МВФ и получение следующего транша не будет способствовать улучшению настроений иностранных инвесторов", - сказал Николайчук.

Он добавил, что также важный фактор для усиления девальвационного давления - это традиционно высокие фискальные выплаты в конце года.

Как сообщали Українські Новини, ранее финансисты также прогнозировали постепенную девальвацию гривны осенью.

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