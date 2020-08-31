Пограничники не будут пропускать граждан через КПВВ на временно оккупированную часть Донбасса после 18:00

Вслед за запретом на въезд в Украину для иностранцев , стало известно, что Государственная пограничная служба не будет пропускать граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на временно оккупированную часть Донбасса после 18:00 с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября пропускные операции в КПВВ будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут", – сказано в нем.

Отмечается, что в соответствии с приказом командующего операции Объединенных сил с 1 сентября пункты пропуска переходят на осенний график работы.

Кроме того, учитывая решение Кабинете Министров о продлении карантина, командующим ООС определен режим работы пунктов пропуска в условиях противоэпидемических мер.

Указывается, что для пропуска через линию разграничения остаются открытыми КПВВ "Станица Луганская", "Новотроицкое" и "Марьинка".

Однако при планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования боевиками дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в пункте "Станица Луганская".

Движение дорожным коридором в пределах КПВВ "Новотроицкое" боевики позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" российские вооруженные формирования заблокировали полностью.

Как сообщали Українські новини, в аэропорту "Борисполь" находятся более 200 еврейских паломников, и теперь они не могут покинуть транзитную зону, потому что им отказано во въезде в Украину.

Кроме того, запрет на въезд иностранцев в Украину могут смягчить и пускать туристов из "зеленой зоны".

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