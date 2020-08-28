В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября

Как и школьникам, студентам украинских вузов придется начинать новый учебный год с карантинными ограничениями. Пока точно неизвестно, когда учащиеся вернутся в аудитории, но в одном из ведущих вузах страны рассказали, как будет проходить учеба, когда это все-таки случится.

Так, пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассказала, какими будут особенности учебы в 1 семестре.

Так, обучение будет как в аудиториях, так и в виде дистанционных занятий. Что как будет изучаться – решат факультеты, институты и колледжи. Для этого вводятся ограничения – не более 6 часов учебных занятий в день на дневной форме обучения и не более 8 часов учебных занятий в день для заочников.

Для проведения занятий онлайн рекомендуют использовать сервисы KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad и другие, кроме платных.

Педагоги смогут строить гибкий график работы, если будут соблюдать объемы учебной нагрузки.

Те же, кто будут учиться в университетских аудиториях, должны будут соблюдать карантинные требования Кабмина:

проводить инструктажи с преподавателями относительно профилактики коронавируса и выявления его симптомов;

преподаватели должны будут передвигаться по коридорам учебного заведения в масках, а по возможности – вести в них занятия;

проветривать аудитории не менее 10 минут после каждого занятия.

Также свои особенности будут у расписания занятий:

студенческие группы и курсы будут приходить на занятия в разное время;

одновременно в группе должно быть не более 20 человек. При этом аудитория должна быть заполнена не более, чем на половину;

студенты должны как можно меньше перемещаться по аудиториям;

обо всех изменениях студентов будут оповещать онлайн по заранее оговоренному каналу коммуникации.

Как сообщали Українські Новини, в Высших учебных заведениях вступительная кампания началась 1 августа. Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

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