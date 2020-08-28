подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 05:45 1054
Общество 2020-08-28T05:45:02+03:00
Українські Новини
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября

В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября

Кира Молчанова
Киев, 1 сентября, Университет, Университеты, Университет имени Шевченко, КНУ имени Шевченко, карантин в Украине
Университет Шевченко. Фото: weloveua.com
Университет Шевченко. Фото: weloveua.com

Как и школьникам, студентам украинских вузов придется начинать новый учебный год с карантинными ограничениями. Пока точно неизвестно, когда учащиеся вернутся в аудитории, но в одном из ведущих вузах страны рассказали, как будет проходить учеба, когда это все-таки случится.

Так, пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассказала, какими будут особенности учебы в 1 семестре.

Так, обучение будет как в аудиториях, так и в виде дистанционных занятий. Что как будет изучаться – решат факультеты, институты и колледжи. Для этого вводятся ограничения – не более 6 часов учебных занятий в день на дневной форме обучения и не более 8 часов учебных занятий в день для заочников.

Для проведения занятий онлайн рекомендуют использовать сервисы KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad и другие, кроме платных.

Педагоги смогут строить гибкий график работы, если будут соблюдать объемы учебной нагрузки.

Те же, кто будут учиться в университетских аудиториях, должны будут соблюдать карантинные требования Кабмина:

  • проводить инструктажи с преподавателями относительно профилактики коронавируса и выявления его симптомов;
  • преподаватели должны будут передвигаться по коридорам учебного заведения в масках, а по возможности – вести в них занятия;
  • проветривать аудитории не менее 10 минут после каждого занятия.

Также свои особенности будут у расписания занятий:

  • студенческие группы и курсы будут приходить на занятия в разное время;
  • одновременно в группе должно быть не более 20 человек. При этом аудитория должна быть заполнена не более, чем на половину;
  • студенты должны как можно меньше перемещаться по аудиториям;
  • обо всех изменениях студентов будут оповещать онлайн по заранее оговоренному каналу коммуникации.

Как сообщали Українські Новини, в Высших учебных заведениях вступительная кампания началась 1 августа. Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Больше новостей о: Киев 1 сентября Университет Университеты Университет имени Шевченко КНУ имени Шевченко карантин в Украине

Студенты и выпускники университета Шевченко хотят ...
В небе над Киевом раскинулась двойная радуга...
Супрун дала советы родителям, как подготовить дете...
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюдж...
Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь
29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", - Кабмин
Новости
Успение Пресвятой Богородицы. Где в Украине сегодня выходной 06:00
Обучение в школах во время пандемии. Врач-инфекционист рассказал, делать ли детям прививки от гриппа 06:00
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ 17:52
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
больше новостей
В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok