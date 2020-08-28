В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября

Как и школьникам, студентам украинских вузов придется начинать новый учебный год с карантинными ограничениями. Пока точно неизвестно, когда учащиеся вернутся в аудитории, но в одном из ведущих вузах страны рассказали, как будет проходить учеба, когда это все-таки случится. Так, пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рассказала, какими будут особенности учебы в 1 семестре. Так, обучение будет как в аудиториях, так и в виде дистанционных занятий. Что как будет изучаться – решат факультеты, институты и колледжи. Для этого вводятся ограничения – не более 6 часов учебных занятий в день на дневной форме обучения и не более 8 часов учебных занятий в день для заочников. Для проведения занятий онлайн рекомендуют использовать сервисы KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad и другие, кроме платных. Педагоги смогут строить гибкий график работы, если будут соблюдать объемы учебной нагрузки. Те же, кто будут учиться в университетских аудиториях, должны будут соблюдать карантинные требования Кабмина: проводить инструктажи с преподавателями относительно профилактики коронавируса и выявления его симптомов; преподаватели должны будут передвигаться по коридорам учебного заведения в масках, а по возможности – вести в них занятия; проветривать аудитории не менее 10 минут после каждого занятия. Также свои особенности будут у расписания занятий: студенческие группы и курсы будут приходить на занятия в разное время; одновременно в группе должно быть не более 20 человек. При этом аудитория должна быть заполнена не более, чем на половину; студенты должны как можно меньше перемещаться по аудиториям; обо всех изменениях студентов будут оповещать онлайн по заранее оговоренному каналу коммуникации. Как сообщали Українські Новини, в Высших учебных заведениях вступительная кампания началась 1 августа. Как заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий, для первокурсников учебный год планируется начать с 17 сентября. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что вузы смогут сами определять, когда и в какой форме начинать образовательный процесс в новом учебном году.