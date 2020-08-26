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26 августа 2020, среда, 06:30 5197
Общество 2020-08-26T06:30:01+03:00
Українські Новини
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы

С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы

Валерия Драгомирова
Штрафы, Госслужба труда, Незадекларированный труд, Неофициальное трудоустройство
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

И пока "айтишникам" хотят поднять налоги, Государственная служба Украины по вопросам труда информирует, что с 1 сентября текущего года усиливается контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного Фонда в Facebook. 

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. гривен, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. гривен.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. гривен до 141,7 тыс. гривен.



Как сообщали Українські Новини, с начала карантина 431,8 тыс. человек получили статус безработного

Тем временем почти половина украинцев не готовы после "удаленки" снова вернуться в офис

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