Кабмин повысил должностные оклады бюджетников с сентября

Кабинет Министров повысил должностные оклады работников, занятых в бюджетной сфере, с сентября текущего года.

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, 26 августа, передают Українські Новини.

Согласно принятому решению, должностной оклад (тарифная сетка) работника 1 тарифного разряда определяется в размере 2 225 гривен, 2-го разряда – 2 425 гривен, 3-го – 2 626 гривен, 4-го – 2 826 гривен, 5-го – 3 026 гривен.

Данное повышение связано с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен с сентября текущего года.

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября Верховная Рада увеличила минимальную зарплату с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен.

Также в Министерстве финансов рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию.

Ранее сообщалось, какие изменения ждут украинцев с сентября.

Кроме того, в случае повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Эксперт считает, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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