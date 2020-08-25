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25 августа 2020, вторник, 14:14 867
Общество 2020-08-25T14:45:01+03:00
Українські Новини
Эксперимент с монетизацией "пакета малыша" начнется с сентября

Эксперимент с монетизацией "пакета малыша" начнется с сентября

Кира Молчанова
Компенсация, рождение ребенка, Монетизация, Пакет малыша
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начнется с 1 сентября 2020 года.

Об этом говорится в постановлении № 744 от 29 июля, передают Українськi Новини.

Размер выплаты составит 5 тыс. гривен.

Денежная компенсация не выплачивается в случае отказа от новорожденного ребенка, отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания новорожденного ребенка в доме ребенка при учреждении исполнения наказаний, смерти новорожденного ребенка в роддоме, а также получения натуральной помощи "пакет малыша".

Данные средства можно потратить у субъектов хозяйствования, которые присоединились к публичному договору о реализации пилотного проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Отмечается, что заведения торговли обязаны осуществлять контроль продажи товаров.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен.

Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течении 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно на протяжении года потратить средства компенсации исключительно на приобретение ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц.

Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

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