Ивано-Франковск решил продлить школьные каникулы до 14 сентября

Ивано-Франковск решил продлить каникулы до 14 сентября из-за отнесения города к "красной зоне" эпидемиологической опасности, в то время, как общественный транспорт будет работать в режиме спецрейсов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передают Українськi Новини.

"Мы готовы к 1 сентября, школы и садики готовы. Ведь это Конституционное право - право на обучение наших детей! Поэтому в связи с этим решением правительства, мы вводим каникулы для детей на 2 недели. Не дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, что правительство будет в дальнейшем руководствоваться здравым смыслом, и наши дети смогут учиться нормально", - написал он.

Также Марцинкив отметил, что люди собрались у облгосадминистрации из-за включения Ивано-Франковск в "красную зону", чтобы выступить против введения "необдуманных жестких запретов".

"Я также поддерживаю общину. Вирус есть, есть больные - и это факт. Но эти своеобразные зонирования противоречат здравому смыслу и основываются на недостоверных фактах. Ведь судят по заполненности наших больниц. Но есть неоспоримый факт. Наши больницы принимают пациентов из области, из районов. А это влияет на заполняемость. Очевидно, кому-то выгодно делить страну и "закрывать" именно Западную Украину: Франковск, Черновцы, города Львовской области", - написал он.

Также он надеется, что правоохранительные органы будут с народом, а не против народа.

Как сообщали Українськi Новини, с 31 августа общественный транспорт в Ивано-Франковске будет работать в режиме спецрейсов из-за отнесения города к "красной зоне".

Также, мэр Ивано-Франковска призывает выходить на протесты из-за усиления карантина.

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