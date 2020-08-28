Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава

Несмотря на карантин, новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в торжественных линеек в Киеве, однако с соблюдением необходимых правил. Каких ограничений должны придерживаться участники учебного процесса, опубликовал Минздрав. Так, согласно документу Минздрава, с 1 сентября в школах: Вход в школу разрешен только при наличии защитной маски или респиратора. Ученикам 1-4 классов разрешили передвигаться по учебному заведению без масок или респираторов. Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока. В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук. Массовые мероприятия ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники. В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток. В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры. Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами. В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию. В школах должны быть размещены плакаты, баннеры с информацией о коронавирусе. Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения. Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию. В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одном кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности проводить уроки на открытом воздухе. Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть. Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.