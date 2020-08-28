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28 августа 2020, пятница, 05:45 4905
Общество 2020-08-28T05:45:02+03:00
Українські Новини
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава

Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Школы на карантине
Школа. Фото: PSB-News
Школа. Фото: PSB-News

Несмотря на карантин, новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в торжественных линеек в Киеве, однако с соблюдением необходимых правил. Каких ограничений должны придерживаться участники учебного процесса, опубликовал Минздрав.

Так, согласно документу Минздрава, с 1 сентября в школах:

  • Вход в школу разрешен только при наличии защитной маски или респиратора.
  • Ученикам 1-4 классов разрешили передвигаться по учебному заведению без масок или респираторов.
  • Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока.
  • В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук.
  • Массовые мероприятия ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники.
  • В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток.
  • В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры.
  • Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами.
  • В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию.
  • В школах должны быть размещены плакаты, баннеры с информацией о коронавирусе.
  • Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения.
  • Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.
  • В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одном кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности проводить уроки на открытом воздухе.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками. 

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