Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава

Несмотря на карантин, новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в торжественных линеек в Киеве, однако с соблюдением необходимых правил. Каких ограничений должны придерживаться участники учебного процесса, опубликовал Минздрав.

Так, согласно документу Минздрава, с 1 сентября в школах:

Вход в школу разрешен только при наличии защитной маски или респиратора.

Ученикам 1-4 классов разрешили передвигаться по учебному заведению без масок или респираторов.

Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока.

В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук.

Массовые мероприятия ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники.

В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток.

В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры.

Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами.

В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию.

В школах должны быть размещены плакаты, баннеры с информацией о коронавирусе.

Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения.

Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.

В течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одном кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности проводить уроки на открытом воздухе.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

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