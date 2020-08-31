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  • Весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом, – Ляшко
31 августа 2020, понедельник, 11:17 467
Общество 2020-08-31T12:00:01+03:00
Українські Новини
Весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом, – Ляшко

Весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом, – Ляшко

Александр Савич
Коронавирус, Карантин в школах, коронавирус в Украине, самоизоляция, Карантинные меры
Карантин в классе. Фото: Pixabay
Карантин в классе. Фото: Pixabay

Вслед за информацией о правилах, которые введут в школах с 1 сентября в связи с коронавирусом, стало известно, что 14-дневную самоизоляцию будут проходить все ученики класса, если хотя бы один ученик из класса заболеет коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

Учебный процесс при этом продолжится дистанционно.

"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", – объяснил Ляшко.

Как сообщали Українські новини, В МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение.

Также в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Кроме того, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.

Также ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

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