Весь класс отправят на 14-дневную самоизоляцию, если хотя бы один ученик заболеет коронавирусом, – Ляшко

Учебный процесс при этом продолжится дистанционно.

"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", – объяснил Ляшко.

Как сообщали Українські новини, В МОЗ рассказали, когда в школах могут ввести дистанционное обучение.

Также в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Кроме того, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября.

Также ранее в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками.

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