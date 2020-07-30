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30 июля 2020, четверг, 06:00 182
Общество 2020-07-30T06:00:01+03:00
Українські Новини
Подорожание коммуналки и полноценное восстановление ж/д сообщения. Что изменится в августе для украинцев

Подорожание коммуналки и полноценное восстановление ж/д сообщения. Что изменится в августе для украинцев

Валерия Драгомирова
Коммунальные услуги, ж/д сообщение, Адаптивный карантин, Детские лагеря
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua
Коммуналка. Фото: bank.gov.ua

В последний месяц лета в Украине могут полноценно восстановить железнодорожное сообщение, а граждан ждет очередное подорожание коммуналки.

О том, что еще ждет украинцев, расскажут Українські Новини. 

С 1 августа будет разрешена работа детских лагерей

Работа детских оздоровительных лагерей будет разрешена с 1 августа в регионах с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

"В "зеленой" и "желтой" зоне будет разрешена работа детских лагерей с 1 августа, а регионы, которые находятся в "оранжевой" и "красной", там будут запрещены и прием, и работа детских лагерей", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Украинцев ждет очередное подорожание "коммуналки"

Начиная с августа, цены на газ будут регулироваться условиями рынка, и зависеть от поставщиков. А это, в свою очередь, означает, что в холодный период года политики больше не смогут контролировать и сдерживать цены на голубое топливо. Как следствие -  зимой тарифы на газ будут выше обычного.

"Укрзализныця" готова полноценно восстановить пассажирское сообщение

Если в Украине улучшится эпидемическая ситуации, в августе "Укрзализныця" может полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину.

В настоящее время компания возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

Введение новых критериев распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о введении новых критериев распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны с 1 августа.

Степанов сообщил, что с 1 августа статистика относительно приезда из-за границы украинских граждан будет обновляться 1 раз в неделю (сейчас обновление статистики происходит 1 раз в 3 дня).

"Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы определяем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить, как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней (в зарубежной стране) превышает такой прирост на территории Украины, и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сообщил Степанов.

31 августа должен закончиться адаптивный карантин 

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Как сообщали Українські Новини, в августе украинцев ждет 11 выходных дней

Кроме того, в августе возможны заморозки

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