Подорожание коммуналки и полноценное восстановление ж/д сообщения. Что изменится в августе для украинцев

В последний месяц лета в Украине могут полноценно восстановить железнодорожное сообщение, а граждан ждет очередное подорожание коммуналки.

О том, что еще ждет украинцев, расскажут Українські Новини.



С 1 августа будет разрешена работа детских лагерей



Работа детских оздоровительных лагерей будет разрешена с 1 августа в регионах с "зеленым" и "желтым" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.



"В "зеленой" и "желтой" зоне будет разрешена работа детских лагерей с 1 августа, а регионы, которые находятся в "оранжевой" и "красной", там будут запрещены и прием, и работа детских лагерей", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Украинцев ждет очередное подорожание "коммуналки"



Начиная с августа, цены на газ будут регулироваться условиями рынка, и зависеть от поставщиков. А это, в свою очередь, означает, что в холодный период года политики больше не смогут контролировать и сдерживать цены на голубое топливо. Как следствие - зимой тарифы на газ будут выше обычного.

"Укрзализныця" готова полноценно восстановить пассажирское сообщение



Если в Украине улучшится эпидемическая ситуации, в августе "Укрзализныця" может полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину.

В настоящее время компания возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.



Введение новых критериев распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны



Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет о введении новых критериев распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны с 1 августа.



Степанов сообщил, что с 1 августа статистика относительно приезда из-за границы украинских граждан будет обновляться 1 раз в неделю (сейчас обновление статистики происходит 1 раз в 3 дня).



"Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы определяем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить, как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней (в зарубежной стране) превышает такой прирост на территории Украины, и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сообщил Степанов.



31 августа должен закончиться адаптивный карантин



Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа. Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.



Как сообщали Українські Новини, в августе украинцев ждет 11 выходных дней.



Кроме того, в августе возможны заморозки.