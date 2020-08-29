Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты

Президент Владимир Зеленский о повышении минимальной зарплаты с 4 723 гривен в месяц до 5 000 гривен с сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-ІХ, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа", - говорится в нем.

Отмечается, что глава государства инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения.

Документ предусматривает установление минимальной заработной платы с 1 сентября текущего года на уровне 5 000 гривен в месяц.

"С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет Министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2 225 гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечены за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга.

Также сообщается, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 - это только первый этап.

Предполагается, что вторым этапом станет повышение минимальной зарплаты с 2021 года до 6 тыс. гривен, а в течение следующего года минимальная заплата вырастет до 6,5 тыс.гривен.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - цитирует пресс-служба Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на инфляцию.

Кабинет Министров на заседании в среду намерен повысить оклад работникам бюджетных учреждений с сентября в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен.

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