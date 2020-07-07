У Зеленского рассказали как приструнят интернет-СМИ и как не попасть в изолятор, собираясь в отпуск в ЕС

Третьи сутки томятся в изоляторе Афинского аэропорта 17 наших граждан. Среди них бабушка с 2 внуками, которые летели на море. Большинство задержанных – "неудачные" туристы, которые поверили заверениям Греции об открытии границ. Это оказалось ложью. И теперь они вынуждены ночевать на нарах как незаконные мигранты. Украинским дипломатам удалось добиться освобождения лишь студентки Ани, которая летит во Францию транзитом через Афины.



Оставшимся грозит депортация с запретом на въезд в ЕС.

Почитайте советы как не оказаться на их месте, собираясь в отпуск в ЕС.

Если коротко, то относительно безопасно можно отдохнуть в Хорватии, Албании и Турции. Но никаких пересадок!



Евросоюз сильно обеспокоился, что Украина из своего бюджета будет закупать продукцию украинских промпредприятий. Почитайте наглючее письмо посла ЕС, что за наши деньги надо покупать их товары. Интересно, сколько они наших товаров купили из своего бюджета? Пора возвращать суверенитет.



8 депутатов – слуг Зеленского в понедельник опубликовали скандальный законопроект "О медиа", который должен приструнить критичные к власти интернет-СМИ. По новому закону они попадут под регуляцию Нацрады, которая раньше занималась только ТВ и радио. Теперь она сможет отправлять в редакции свои требования, присылать журналистам штрафы и даже закрывать такие СМИ через суд. А чтоб членам Нацрады было комфортнее душить СМИ, им решили сильно поднять выплаты. Оклад установили в 158 тыс. грн в месяц, что с разными надбавками и премиями будет превышать $10 тыс. в месяц. Не плохо как для клона Роскомнадзора. Вы ж заметили, что телевидение в Украине в целом всегда было лояльно к власти? А кто смел критиковать – тут же оставался без лицензии. По новому закону такими же стерильными станут и интернет-СМИ.



Повышение зарплат начальникам в Укрзализныце не принесло видимых улучшений работы компании. Вот депутат опубликовала какие суммы получают члены Набсовета УЗ – от 350 тыс. грн до 660 тыс. грн в месяц. Хотя воруют там как и раньше – вагонами. Но теперь денег на всех не хватает, поэтому работников железной дороги перевели на 4-х дневную работу.



Омбудсмен Денисова решила немножечко нажиться на коронавирусе – решила заказать себе новый веб-сайт за счет средств фонда по борьбе с короной. Сайт у нее может и старый, но ведь мы не для того налоги в фонд собирали, чтоб его ремонтировать?



Секретарь СНБО Данилов сделал неоднозначное заявление – мол, русский язык не надо учить. Хотя половина граждан Украины считает его историческим достоянием.



В итоге Данилов получил обвинение в расколе страны и разжигании розни.



Сегодня отмечают Ивана Купала. Посмотрите куда сходить в купальскую ночь – плести венки, прыгать через костер или на дискотеку.



Во вторник в Киеве обещают дождь. Единственный на неделе.

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