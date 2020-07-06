Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать, — Данилов

Несмотря на то, что каждый восьмой украинец поддерживает статус русского как второго госязыка, Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что русский язык не может быть вторым в Украине, поскольку его не надо знать.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".



"Есть вещи, например, вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это долен быть только государственный украинский язык", - сказал он.



По словам Данилова, в Украине должен быть второй язык - английский.



"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - заявил секретарь СНБО.



Как сообщали Українські Новини, 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке.



Кроме того, половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины.