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  • Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать, — Данилов
06 июля 2020, понедельник, 14:16 1087
Общество 2020-07-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать, — Дан

Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать, — Данилов

Валерия Драгомирова
Русский язык, СНБО, Алексей Данилов, Второй госязык
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Несмотря на то, что каждый восьмой украинец поддерживает статус русского как второго госязыка, Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что русский язык не может быть вторым в Украине, поскольку его не надо знать. 

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". 

"Есть вещи, например, вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это долен быть только государственный украинский язык", - сказал он. 

По словам Данилова, в Украине должен быть второй язык - английский. 

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - заявил секретарь СНБО. 

Как сообщали Українські Новини, 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке

Кроме того, половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины

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