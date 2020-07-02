В вагоне поезда "Апостолово - Херсон" пошел дождь во время движения

В сеть попало видео изодного из вагонов Укрзализныци. Пассажиры буквально принимали душ во время поездки Из-за сильного потока воды прямо с потолка поезда.

Инцидент произошел 30 июня в поезде маршруту Апостолово - Херсон, пассажиры ехали на море.

Поезд Апостолово (Запорожская область) - Херсон едет почти 4:00. Стоимость одного билета - от 170 грн.

Житель Херсона Михаил Игнатенко выложил ролик, на котором видно, что вода в вагоне с потолка не просто капала, а лилась сверху. Пользователи успели сыронизировать по поводу сервиса "Укрзализныци".

"Заодно и душ принять!".

"Евро поезд. Со встроеным душем".

"Большинство без масок и перчаток, и неизвестно , обработали ли руки 60% спиртовым антисептиком".

"Это гиперлуп, о котором так говорил Омелян".

"А что нужно делать в таком случае, чтобы зафиксировать документально это безобразие и потребовать компенсацию за причиненный ущерб и моральный и физический? На мой взгляд, это не смешно".

"Цены растут, министр получает миллионы, вагоны еще совдеповские, которым уже лет да лет, за 30 лет ни хрена не построили, только растащили... Позорище".

"Агонь, я так в киевской маршрутке ехала с зонтом".

Напомним, что ранее отличились поезда в Бердянск - пассажиры "эко-поезда Запорожье-Бердянск" собирают в вагоне грибы.

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.