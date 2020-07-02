подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июля 2020, четверг, 16:53 510
Общество 2020-07-02T16:54:26+03:00
Українські Новини
В вагоне поезда "Апостолово - Херсон" пошел дождь во время движения

В вагоне поезда "Апостолово - Херсон" пошел дождь во время движения

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Ливень, Безопасность пассажиров, Поезда

В сеть попало видео изодного из вагонов Укрзализныци. Пассажиры буквально принимали душ во время поездки Из-за сильного потока воды прямо с потолка поезда. 

Инцидент произошел 30 июня в поезде маршруту Апостолово - Херсон, пассажиры ехали на море. 

Поезд Апостолово (Запорожская область) - Херсон едет почти 4:00. Стоимость одного билета - от 170 грн.

Житель Херсона Михаил Игнатенко выложил ролик, на котором видно, что вода в вагоне с потолка не просто капала, а лилась сверху. Пользователи успели сыронизировать по поводу сервиса "Укрзализныци".

  • "Заодно и душ принять!".
  • "Евро поезд. Со встроеным душем".
  • "Большинство без масок и перчаток, и неизвестно , обработали ли руки 60% спиртовым антисептиком".
  • "Это гиперлуп, о котором так говорил Омелян".
  • "А что нужно делать в таком случае, чтобы зафиксировать документально это безобразие и потребовать компенсацию за причиненный ущерб и моральный и физический? На мой взгляд, это не смешно".
  • "Цены растут, министр получает миллионы, вагоны еще совдеповские, которым уже лет да лет, за 30 лет ни хрена не построили, только растащили... Позорище".
  • "Агонь, я так в киевской маршрутке ехала с зонтом".

Напомним, что ранее отличились поезда в Бердянск - пассажиры "эко-поезда Запорожье-Бердянск" собирают в вагоне грибы.

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.

Больше новостей о: Укрзализниця Ливень Безопасность пассажиров Поезда

"Укрзализныця" переводит часть своих работников на...
На станции метро "Берестейская" пассажир залез в т...
"Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским к...
На Одессу обрушился ливень и превратил улицы в рек...
Четвертый соцопрос показывает падение рейтинга Зеленского
Количество заболевших коронавирусом в Киевской области продолжает расти. Где больше всего инфицированных
Новости
Порошенко проигнорировал решение суда опровергнуть его заявления о Портнове 17:13
Комитет по экономической политике рекомендует Раде уволить председателя АМКУ Терентьева 17:12
В вагоне поезда "Апостолово - Херсон" пошел дождь во время движения 16:53
Модернизация электросетей — вопрос национальной безопасности и промышленного развития страны, — Дэниел Витт 16:45
Финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия 16:45
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Адская жара до +34 атакует, но местами с дождями и грозами. Прогноз погоды на 2 июля 21:00
Грозы, град и шквалы накроют часть Украины в среду. Прогноз погоды на 1 июля 21:00
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
Рабочие харьковского "Электротяжмаша" снова обращаются к Зеленскому за помощью 08:54
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
больше новостей
После ряда скандалов у "Слуги народа" обвалился рейтинг, а у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - вырос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok